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توقيف 3 أشخاص بتهمة حيازة مخدرات

منذ دقيقة واحدة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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دهمت دورية من مديرية المخابرات في محلة جسر الباشا – جبل لبنان منزل المدعو (ش.ا) حيث تم توقيفه. وضبطت في حوزته كمية كبيرة من المخدرات (395 ظرفا من المواد المخدرة).

كما أوقفت شقيق زوجته المدعو (ش.ا.) لإقدامه على مقاومة الدورية المذكورة ومحاولته الفرار من أمامها. ودهمت دورية من المديرية المذكورة وقوة من الجيش في محلة مرجحين-الهرمل منزل المدعو (ن.ع.) وضبطت في داخله كمية كبيرة من المخدرات.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخه دهمت دورية من مديرية المخابرات في محلة جسر الباشا – جبل لبنان منزل المدعو (ش.ا) حيث تم توقيفه، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من المخدرات (395 ظرفا من المواد المخدرة). كما أوقفت شقيق زوجته المدعو (ش.ا.) لإقدامه على مقاومة الدورية المذكورة ومحاولته الفرار من أمامها.

ودهمت دورية من المديرية المذكورة وقوة من الجيش في محلة مرجحين-الهرمل منزل المدعو (ن.ع.) وضبطت في داخله كمية كبيرة من المخدرات. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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