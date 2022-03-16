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توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة منازل في بشري وجوارها

16 - مارس - 2022
توقيف

موقوف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدة بواسطة الكسر والخلع من داخل منازل في منطقة بشري وجوارها من قبل أشخاص مجهولين يستغلون سوء الأحوال الجوية والعواصف الثلجية لتنفيذ سرقاتهم.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، توصلت الى تحديد هويات الفاعلين الذين ينفذون عملياتهم على متن سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” لون أصفر، من دون لوحات، وهم كل من اللبنانيين: ا.ع. (من مواليد عام 1991)، م.ع. (من مواليد عام 1990)، ع.ع. (من مواليد عام 1999)

من خلال المتابعة والرصد، تمكنت المفرزة من توقيفهم على متن الآلية المذكورة، في محلة طريق عام ضهر العين – الكورة. وضبطت في منازلهم والسيارة بعض المسروقات (أسلحة صيد، سلاح حربي، وقوارير غاز، وأدوات كهربائية ومنزلية، وآلات زراعية، ومولد كهربائي.)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بأكثر من 10 عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل منازل في قرى مختلفة من قضاء بشري.

أودعوا القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

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