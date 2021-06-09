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توقيف 3 أشخاص من المتورطين بمحاولة تهريب الكبتاغون من مطار رفيق الحريري الدولي إلى السعودية

9 - يونيو - 2021
توقيف

توقيف

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أعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في بيان ان “شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف 3 أشخاص من المتورطين بمحاولة تهريب شحنة الكبتاغون التي تم ضبطها الاسبوع الفائت في مطار رفيق الحريري الدولي وكانت متجهة الى المملكة العربية السعودية – الدمام، فيما التحقيق جارٍ”.

واضاف البيان: “في هذا السياق، يهنئ وزير الداخلية العميد محمد فهمي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص، على جهودها في الكشف عن المهربين وتوقيفهم”.

يذكر أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

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