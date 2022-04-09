توقيف 3 أشخاص يبيعون أسماكًا بعد صيدها بالمواد السامة

أوعز المدعي العام البيئي في البقاع “اياد البردان” بتوقيف 3 أشخاص بتهمة صيد الأسماك من بحيرة القرعون بالمواد السامة وبيعها.

وأعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن “البردان” أصدر اشارة بتوقيف كل من حسين التمر وعمار التمر والمدعو ابو خليل الكردي من الجنسية السورية، وأوعز بالتوسع بالتحقيق بناء على شكوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بعد صدور نتيجة تحليل الاسماك في مختبرات غرفة الصناعة والتجارة في طرابلس وثبوت قيامهم بصيد الاسماك بالمواد السامة (مادة اللانيت) من بحيرة القرعون وبيعها.

وكانت الفرق الفنية في المصلحة قد تمكنت بالتعاون مع نقطة الحراسة التابعة لجهاز امن السفارات ومخفر القرعون من ضبط الوسائل المستخدمة في الصيد والدراجات النارية وقارب صيد بالاضافة الى كمية من الاسماك النافقة.

وقد اودعت المضبوطات لدى مخفر القرعون، حيث قام بفتح تحقيق عدلي، تمهيدا لتوقيف المتورطين.