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توقيف 3 سوريين ولبناني في زحلة لقيامهم بعمليات سرقة

15 - يناير - 2021
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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قام عناصر شرطة بلدية زحلة المعلقة وتعنايل بتعقب سيارة نوع BMW بعد ان تردد تنفيذها العديد من عمليات السرقة في زحلة، ولدى وصولها إلى محلة حوش الأمراء بالقرب من مستديرة تمثال يسوع، باغت عناصر شرطة البلدية من كان بداخل السيارة، وتمكنوا من مصادرة المفاتيح فورا. وعلى الفور، أبلغ عناصر الشرطة مكتب امن زحلة في مخابرات الجيش الذين حضروا على الفور، وعملوا على توقيف أربعة أشخاص، ثلاثة سوريين ولبناني، وضبطت معهم أموال مزورة.

وبالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بعدة عمليات سرقة نفذوها في زحلة وخارجها، وتبين أنهم على صلة بمتورطين آخرين، وقد تعرف إليهم احد المواطنين الذي كان تعرض سابقا لسرقة هاتفه ومحفظته بعد أن عملوا على خطفه ورميه في سهل بر الياس.

وأشار بيان للبلدية الى أن “تحرك شرطة البلدية جاء تطبيقا لخطة مشتركة تم التوافق عليها في اجتماع عقد في مكتب محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، ضم الى قادة الأجهزة الأمنية رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل أسعد زغيب. وقد عمم حينها مكتب أمن زحلة في مخابرات الجيش أرقام هاتف طارئة للشرطة البلدية للتواصل معها في حال اشتباهها بأي عملية سرقة، وهذا ما سمح بالتعاون والتنسيق لتنفيذ عملية أمنية نظيفة في المدينة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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