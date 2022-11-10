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توقيف 3 من مروجي المخدرات في القبة

منذ 53 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 7-11-2022، ونتيجة المتابعة والرّصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة القبّة – طرابلس، ثلاثة مشتبه فيهم بترويج المخدّرات، وهم كلٌّ من:
– ع. ح. (من مواليد عام 1971، لبناني)
– ح. س. (من مواليد عام 1998، لبناني)
– س. س. (من مواليد عام 1995، لبناني)

وضَبَطَت بحوزتهم /109/ غ. من حشيشة الكيف و /21/ غ. من مادّة الهيرويين وغراماً من مادّة باز الكوكايين وكميّة من الحبوب المخدّرة و”دفاتر ورق لف سجائر”.

وبالتاريخ ذاته، أوقف المكتب المذكور أحد الأشخاص في محلّة أبي سمراء – طرابلس، للاشتباه فيه بترويج المخدرات، ويدعى ب. خ. (من مواليد عام 1992، لبناني)، وضبطت بحوزته كميّة من حشيشة الكيف و”دفاتر ورق لف سجائر”.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

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