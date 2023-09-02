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توقيف مطلوب بجرم سرقة وضبط معه كميّة من الحبوب المخدّرة

منذ 50 دقيقة
توقيف

توقيف

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي حول تواجد أحد المطلوبين في بلدة قبّ الياس.

بنتيجة المتابعة، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد مكانه وتوقيفه في سهل البلدة، وتبيّن أنّه يُدعى:

أ. خ. (مواليد عام 2001، سوري) وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة.

بتفتيشه، عُثر بحوزته على كميّة من الحبوب المخدّرة، كما تبيّن أنّ إقامته غير شرعيّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

 

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