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توقيف 4 أشخاص بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات

منذ 43 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت عناصر المكتب، بتاريخ 28-10-2022، من توقيف أربعة أشخاص بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات، في منطقة قلحات – الكورة، وهم كلٌّ من اللبنانيّين:

ج. م. (مواليد عام 2002)
م. م. (مواليد عام 1995)
ج. ر. (مواليد عام 2003)
ر. ق. (مواليد عام 1999)

وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل الآتي:

/1,6/ كلغ. قائم من مادّة حشيشة الكيف.
/42/ غ. من مادّة الكوكايين.
/363/ غ. من مادّة الماريجوانا.
/170/ حبّة مخدّرة من نوعين مختلفَين
ميزان رقمي (DIGITAL).
مسدس حربي.
التحقيق جارٍ مع الموقوفين، بإشراف القضاء المختص.

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