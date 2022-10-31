توقيف 4 أشخاص بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات.
ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت عناصر المكتب، بتاريخ 28-10-2022، من توقيف أربعة أشخاص بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات، في منطقة قلحات – الكورة، وهم كلٌّ من اللبنانيّين:
ج. م. (مواليد عام 2002)
م. م. (مواليد عام 1995)
ج. ر. (مواليد عام 2003)
ر. ق. (مواليد عام 1999)
وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل الآتي:
/1,6/ كلغ. قائم من مادّة حشيشة الكيف.
/42/ غ. من مادّة الكوكايين.
/363/ غ. من مادّة الماريجوانا.
/170/ حبّة مخدّرة من نوعين مختلفَين
ميزان رقمي (DIGITAL).
مسدس حربي.
التحقيق جارٍ مع الموقوفين، بإشراف القضاء المختص.