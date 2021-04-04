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توقيف 4 أشخاص على الحدود السورية اللبنانية.. وهذا ما ضُبط معهم

4 - أبريل - 2021
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 4 /4 /2021 أوقفت دورية من الجيش في منطقة المصنع على الحدود اللبنانية – السورية أربعة سوريين يستقلون سيارتين محملتين بمواد غذائية من أصناف خاضعة لقرار الدعم.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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