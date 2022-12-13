توقيف 4 أشخاص يؤلفون عصابة لسرقة السيارات القديمة

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت سيارات نوع “مرسيدس” قديمة العهد، وذلك في مدينة طرابلس وجوارها.

على الأثر، كثّفت دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها في أماكن حصول هذه العمليات. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، توافرت معلومات حول قيام كل من اللبنانيين:

ع. ج. (من مواليد عام ۲۰۰۲)

ص. ف. (من مواليد عام ۱۹۹۳)

ص. ف. (من مواليد عام ۱۹۹۳) وهما شقيقان توأمان .

بتاريخ 6 الحالي، تم نصب كمين محكم أسفر عن توقيفهم بالتزامن في محلة المنية وفي أماكن مختلفة، كما ضُبِطَت سيارة مسروقة نوع “مرسيدس 300 ” مع الأول، وبالتحقيق معهم، اعترف (ع. ج.) بقيامه مع الثاني والثالث بسرقة عدد من السيارات، بالاشتراك مع (م. ح. من مواليد عام 1973، لبناني) الذي أوقف أيضًا، وبتفكيك بعضها وبيعها لمحلات وبؤر الحديد، علما أن الشقيقين أنكرا قيامهما بذلك.

أودع الموقوفون القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء.