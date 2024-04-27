السبت 18 شوال 1445 ﻫ - 27 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف 4 مطلوبين.. وهذا ما ضُبط بحوزتهم

منذ 5 دقائق
A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.ح.) في مدينة طرابلس لمشاركته بتاريخ 25/4/2024 في إشكالٍ في منطقة البرانية – طرابلس، ما أدى إلى مقتل المواطن (م.ت.).

كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة الجاهلية – الشوف منزل مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت المواطنَين (د.ا.ذ.) و(ب.ق.) والسوري (د.س.)، وضبطت في حوزتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مروّجا مخدرات ضُبِطا بالجرم المشهود.. وهذا ما حصل!
    محافظ عكار طلب من البلديات تنفيذ إجراءات تنظيم وجود النازح السوري
    "الأحرار" يصدر بياناً بعد 19 عاماً على جلاء الجيش السوري.. وهذا ما جاء فيه

    الأكثر قراءة

    عنصر من شعبة المعلومات
    بقبضة المعلومات.. نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب على طريق المطار وخلدة والطيونة!
    ايتمار بن غفير
    صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن حادث "بن غفير" وإصابته
    عناصر من حزب الله
    سلاح بحوزة حزب الله يثير قلقاً في منطقة الشرق الأوسط!