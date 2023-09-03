الأحد 18 صفر 1445 ﻫ - 3 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف مواطنين لإقدامهما على إطلاق النار في طرابلس

منذ 6 دقائق
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: بتاريخ 3 /9 /2023، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة كورنيش الميناء – طرابلس المواطنَين (م.ص.) و(ط.ص.) لإطلاقهما النار في الهواء.

أثناء التوقيف، حاول المواطنان الفرار من الدورية وأقدما على إطلاق النار باتجاهها، فردّ عناصرها بالمثل ما أدّى إلى إصابة (م.ص.) ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

ضُبط في حوزتهما سلاح حربي.

سُلّم الموقوفان إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.

    المزيد من أخبار لبنان

    وليد جنبلاط
    "شكلها مطولة".. جنبلاط: جبران باسيل بدوش ياه.. أنا بديش ياه؟
    شارل جبور
    جبور: لا يستطيع حزب الله الإستمرار بمشروعه الغريب
    المطران الياس عودة
    المطران عودة: لمنع الرصاص في المناسبات ومعاقبة مطلقيه

    الأكثر قراءة

    مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
    تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
    مايكل راتني
    السفير الأمريكي في السعودية يزف للسعوديين بشرى جديدة
    زياد الرحباني
    زياد الرحباني يطلّ بعد غياب