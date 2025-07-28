توقيف 5 أشخاص لتأليفهم خلية إرهابية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “تواصل مديرية المخابرات عمليات الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، وفي هذا السياق أوقفت المواطنين (ن.ا.) و(ع.غ.) و(ي.ت.) والسوري (ع.ح.) والعراقي (ع.غ.) لتأليفهم خلية إرهابية.

بعد التحقيق أُحيل الموقوفون على القضاء المختص”.

تواصل مديرية المخابرات عمليات الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، وفي هذا السياق أوقفت المواطنين (ن.ا.) و(ع.غ.) و(ي.ت.) والسوري (ع.ح.) والعراقي (ع.غ.) لتأليفهم خلية إرهابية.

بعد التحقيق أُحيل الموقوفون على القضاء المختص.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy… pic.twitter.com/XC9g9VJ2II — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 28, 2025