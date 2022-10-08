توقيف 5 أشخاص لقطعهم الأشجار المعمرة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن شرطة بلدية بدياس أوقفت ليل أمس الجمعة 7 أكتوبر 2022، خمسة أشخاص لبنانيين كانوا يقطعون أشجار السنديان من الحرش الواقع فوق مجرى نهر الليطاني.

وكانت العصابة تقوم منذ فترة طويلة بقطع الاشجار الحرشية المعمرة على طول مجرى الحوض الادنى لنهر الليطاني وفي التلال المحيطة به، ولم تستطع القوى الامنية إلقاء القبض على أفرادها رغم الشكاوى من قبل البلديات وعشرات المواطنين من ابناء القرى المجاورة.

إلا أن سكان المنازل المحيطة بالحرش سمعوا ليلا اصوات المناشير، فأبلغوا البلدية التي أرسلت دورية لمتابعة الوضع، فتبين ان هناك عملية قص للاشجار.

واستطاعت الدورية بمساعدة مواطنين من ابناء البلدة القبض عليهم وكشف هويتهم، وعلى الفور تمت مصادرة شاحنة محملة بالحطب، وإبلاغ وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بمجريات ما حصل، وقد طلب الحاج حسن من المدعي العام البيئي متابعة القضية وعدم التساهل مع المرتكبين.