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توقيف مهرّب وسوريين لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2023 11:22 صباحًا
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى الأراضي اللبنانية من قبل قطعات قوى الأمن الدّاخلي، وبنتيجة عمليات المراقبة، اشتبهت دورية من شعبة المعلومات، بتاريخ 16- 9-2023 بـ “فان نوع هيونداي” لون أبيض في محلّة المنية – الضنيّة، وعلى متنه /15/ شخصاً من الجنسيّة السّوريّة، من بينهم /4/ فتيات قاصرات، فتمّ توقيفهم بجرم الدّخول خلسةً إلى الأراضي اللبنانية، وضبط الـ “فان” وتوقيف سائقه، الذي تبيّن أنّه يدعى:

ص. ع. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري)
تم تسليم جميع الموقوفين والآليّة إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناءً على إشارة القضاء.

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