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توقيف مواطن تسبّب بمقتل شاب صدماً تحت جنح الظلام

منذ 48 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“فجر تاريخ 23-07-2023، عُثِرَ على جثّة المواطن (م. ش. من مواليد عام 1999، لبناني) على أوتوستراد الشماع في صيدا، وتبيّن بعد المتابعة أنَّ سيارة رباعية الدّفع نوع “BMWx5″ لون فضّي صدمته ما أدَّى إلى وفاته على الفور، ولاذ السَّائق بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على الفور، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي تحريّاتها المكثّفة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات تمّ الاشتباه بالمدعو: – ق. ب. (من مواليد عام1997، لبناني) وتمّ التّأكّد من أنَّه كان يسهر في المحلّة ذاتها ليلة حصول الحادث.

على إثر ذلك، قامت دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي بمداهمة منزله في مدينة صيدا، وأوقفته.
بالتّحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلّة التي تُثبِت تورّطه بالحادث، اعترف أنّه صدم الضّحية بسيارته ومن ثمّ لاذ بالفرار.

أودع الموقوف مخفر حارة صيدا لإجراء المقتضى القانوني بحقّه عملاً بإشارة القضاء المختص”.

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