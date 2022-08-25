الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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توقّف قلم نفوس القبيات عن انجاز المعاملات... والسبب؟

منذ 3 دقائق
القبيات

القبيات

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توقّف قلم نفوس القبيات عن انجاز المعاملات المناطة به بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المركز لعدم تسديد الفاتورة الشهرية المترتبة لصالح احد مولدات الاشتراك التي تغذيه.

ولفت رئيس رابطة مخاتير وادي خالد مروان الوريدي الى “ان ابناء اكثر من 56 قرية وبلدة عكارية في مناطق الدريب ووادي خالد والمشاتي واكروم، باتوا غير قادرين على انجاز معاملاتهم في قلم النفوس في بلدة القبيات بسبب انقطاع الكهرباء”، داعيا “النواب وفاعليات المنطقة والبلديات الى التعاون والسعي لامداد المركز بالتيار الكهربائي او لتجهيزه بالطاقة الشمسية لحل هذه المشكلة جذريًّا”.

واكد “ان ابناء هذه البلدات والقرى يتكبدون عناء ومصاريف الانتقال لبلوغ المركز بغية اتمام معاملاتهم دون طائل، فيضطرون الى تكرار محاولاتهم لايام متتالية، وهذا ظلم بحقهم ، ولا يجوز الاستمرار بهذا الواقع الصعب في ظل ازمة اقتصادية ومعيشية صعبة على الناس”.

واشار الى ان الموظفين يواظبون على الحضور يوميًّا لكن لا كهرباء.

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