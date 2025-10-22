توماس باراك: على لبنان أن يحل انقساماته!

كتب المبعوث الاميركي توم باراك على حسابه على منصة “اكس”: “في 23 أكتوبر 1983، قُتل 241 من مشاة البحرية الأمريكية والبحارة والجنود الأمريكيين، و58 عسكريًا فرنسيًا، وستة مدنيين لبنانيين عندما دمر انتحاري ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت – وهو أحد أكثر الهجمات دموية بحق الأمييركيين في الخارج. ونحن نحيي ذكراهم بتذكر الدرس: على لبنان أن يحل انقساماته ويستعيد سيادته. ولا تستطيع أميركا ـ ولا ينبغي لها ـ أن تكرر أخطاء ذلك الماضي”.
On October 23, 1983, 241 U.S. Marines, sailors, and soldiers, 58 French military personnel, and six Lebanese civilians were killed when a suicide bomber destroyed the Marine barracks in Beirut — one of the deadliest attacks on Americans overseas. We honor their memory by…
