توماس باراك: على لبنان أن يحل انقساماته!

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز

كتب المبعوث الاميركي توم باراك على حسابه على منصة “اكس”: “في 23 أكتوبر 1983، قُتل 241 من مشاة البحرية الأمريكية والبحارة والجنود الأمريكيين، و58 عسكريًا فرنسيًا، وستة مدنيين لبنانيين عندما دمر انتحاري ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت – وهو أحد أكثر الهجمات دموية بحق الأمييركيين في الخارج. ونحن نحيي ذكراهم بتذكر الدرس: على لبنان أن يحل انقساماته ويستعيد سيادته. ولا تستطيع أميركا ـ ولا ينبغي لها ـ أن تكرر أخطاء ذلك الماضي”.

On October 23, 1983, 241 U.S. Marines, sailors, and soldiers, 58 French military personnel, and six Lebanese civilians were killed when a suicide bomber destroyed the Marine barracks in Beirut — one of the deadliest attacks on Americans overseas. We honor their memory by… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) October 22, 2025