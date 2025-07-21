توماس باراك: لقاءاتنا في بيروت بنّاءة… ولم أتحاور مع حزب الله

أكد الموفد الأميركي توماس باراك، في حديث لتلفزيون لبنان، أن لقاءاته مع كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام كانت “بنّاءة، مدروسة، ومفعمة بالأمل”، مشيرًا إلى أن هناك تقدّمًا يُحرز على مسار المحادثات.

وأوضح باراك: “لم نطرح أي مطالب، بل جئنا لنقول دعونا نساعدكم ونساعد الجميع”، في إشارة إلى الطابع الداعم لمهمة الوفد الأميركي.

وعن التواصل مع “حزب الله”، نفى باراك إجراء أي حوار مباشر مع الحزب، قائلاً: “لم أُجرِ أي حوار مع حزب الله، ويمكنهم أن يجروا هذه الأحاديث مع نظرائهم في الحكومة اللبنانية”.

وفي ختام تصريحه، شدد باراك على أن “لبنان يجب أن يكون قلب المنطقة الاقتصادي والسياحي… ونقطة على السطر”، في تعبير واضح عن رؤيته لدور لبنان الإقليمي إذا ما استقرت الأوضاع