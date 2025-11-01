السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
توماس باراك: لن تكون هناك مشكلة بين لبنان و إسرائيل اذا تم نزع سلاح حزب الله

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2025 4:07 مساءً
المبعوث الأميركي ​توماس باراك​

أكّد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم بارّاك خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة أن لبنان يواجه أزمة كبيرة على جميع الأصعدة، واصفاً إياه بـ”الدولة الفاشلة”، مع وجود مشاكل شاملة في جميع القطاعات والمصارف.

وأشار بارّاك إلى أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان، مؤكداً في الوقت نفسه أن حزب الله يجني أموالاً أكثر من المخصصات المخصصة للجيش اللبناني، بينما يعاني الجيش من نقص في الموارد المالية والبشرية.

وأوضح المبعوث الأميركي أن عدم نزع سلاح حزب الله هو السبب وراء القصف اليومي الذي تتعرض له المناطق الجنوبية في لبنان من قبل إسرائيل، محذراً من أن الرد الإسرائيلي سيكون وفقاً للتطورات الميدانية.

وأضاف بارّاك أن لبنان لن يواجه أي مشكلة مع إسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله، مع ضرورة حرص اللبنانيين على الانخراط في المفاوضات والمساهمة في حماية حدودهم.

