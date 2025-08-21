توماس باراك: نهنئ الحكومة اللبنانية نزع سلاح المخيمات إنجاز عظيم!

علّق المبعوث الأميركي توم باراك عبر حسابه على منصّة “أكس” على بدأ تسليم سلاح المخيّمات داخل لبنان قائلاً Congrats، وجاء في التغريدة الآتي:

“نهنئ الحكومة اللبنانية وحركة فتح على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت. اتفاق نزع سلاح المخيمات إنجاز عظيم نتيجة الإجراء الجريء الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني وخطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار”.

🇱🇧🇵🇸 Congrats to the Lebanese government & Fatah for their agreement on voluntary disarmament in Beirut camps, a great accomplishment as a result of the bold action recently taken by the Lebanese Council of Ministers. A historic step toward unity and stability, showing true… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 21, 2025