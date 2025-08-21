الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
توماس باراك: نهنئ الحكومة اللبنانية نزع سلاح المخيمات إنجاز عظيم!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2025 7:13 مساءً
المبعوث الأمريكي توم باراك

المبعوث الأمريكي توم باراك (رويترز)

علّق المبعوث الأميركي توم باراك عبر حسابه على منصّة “أكس” على بدأ تسليم سلاح المخيّمات داخل لبنان قائلاً Congrats، وجاء في التغريدة الآتي:

“نهنئ الحكومة اللبنانية وحركة فتح على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت. اتفاق نزع سلاح المخيمات إنجاز عظيم نتيجة الإجراء الجريء الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني وخطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار”.

