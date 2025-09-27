السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توم باراك: إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشاً واحداً فعليهم نزع سلاح حزب الله

منذ 16 ثانية
المبعوث الأميركي توم باراك

المبعوث الأميركي توم باراك

A A A
طباعة المقال

قال المبعوث الأميركي إلى لبنان توم باراك إنّ “بلاده تدعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار”، مشيراً إلى أن “اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان مع إسرائيل يتضمن شروطاً لم تتحقق حتى الآن”.

وقال في حديث عبر قناة “الجزيرة”، اليوم : “لبنان يقول إن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق وإسرائيل تقول نفس الشيء والمشكلة أنهما لا يتحاوران”.

وأضاف:” الولايات المتحدة ليست ضامناً في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لافتًا إلى أن المشكلة أن إسرائيل ترى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا ينفذ وأن “حزب الله” يُعيد بناء قدراته.

وشدّد باراك على أنه “إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشًا واحدًا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المحامي إيلي محفوض
    إيلي محفوض رداً على قاسم: أضعتم بوصلة الخيارات اللبنانية!
    مسيرة إسرائيلية- تعبيرية
    الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق في أجواء صور ومحيطها‎
    وزير المالية ياسين جابر
    وزير المالية: النية الكويتية والخليجية لمساعدة لبنان موجودة

    الأكثر قراءة

    عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
    من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
    سلام يعتكف حتى توقيف المسؤولين عن “إنارة الروشة”!
    جواد نصر الله
    نجل نصر الله لـ"رويترز" يكشف ردة فعل والده لحظة علمه بتفجيرات البيجر