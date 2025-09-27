توم باراك: إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشاً واحداً فعليهم نزع سلاح حزب الله

قال المبعوث الأميركي إلى لبنان توم باراك إنّ “بلاده تدعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار”، مشيراً إلى أن “اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان مع إسرائيل يتضمن شروطاً لم تتحقق حتى الآن”.

وقال في حديث عبر قناة “الجزيرة”، اليوم : “لبنان يقول إن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق وإسرائيل تقول نفس الشيء والمشكلة أنهما لا يتحاوران”.

وأضاف:” الولايات المتحدة ليست ضامناً في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لافتًا إلى أن المشكلة أن إسرائيل ترى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا ينفذ وأن “حزب الله” يُعيد بناء قدراته.

وشدّد باراك على أنه “إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشًا واحدًا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية”.