السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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تيمور جنبلاط: الأزمات المتراكمة تنذر بمزيد من الأخطار على مختلف المستويات

منذ ساعة واحدة
النائب تيمور جنبلاط

النائب تيمور جنبلاط

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أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن لا مفر من الحوار الداخلي مهما كان نوعه وظروفه، خصوصا أمام العقم السياسي في البلاد وأقسى درجات الشلل الذي يصيب مختلف السلطات، مشيرا إلى أن الأزمات المتراكمة تنذر بمزيد من الأخطار على مختلف المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبنيوية.

وفي تصريح على هامش لقاءاته في قصر المختارة، دعا جنبلاط إلى حث الخطى لاتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية المطلوبة، وإلى ترميم هيكل المؤسسات من أجل تفادي الفراغ الذي ينتقل من واحدة إلى أخرى، خاصة تلك التي لا تزال ضامنة لأمن اللبنانيين ولما تبقى من اقتصاد.

وأكد المضي في نهج المختارة التاريخي ودورها الوطني، واستمرار انفتاح الحزب التقدمي الاشتراكي على الحوار، لمقاربة المشكلات الراهنة بروح وطنية جامعة.

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