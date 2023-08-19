السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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تيمور جنبلاط: المطلوب وقف تصفية الحسابات السياسية على حساب الوطن

منذ 45 دقيقة
النائب تيمور جنبلاط

النائب تيمور جنبلاط

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حذّر رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط من “مغبة الاستمرار في المناخ التعطيلي السائد وانسداد الافق السياسي للحوار ومقاطعة الجلسات التشريعية وخلق هذا الكم من المعوقات، في ظل الأزمات المثقلة بالتداعيات السياسية والرئاسية والمالية والاجتماعية”.

وأكد جنبلاط، على هامش استقبالات اليوم السبت في قصر المختارة، أن “المطلوب وقف تصفية الحسابات السياسية على حساب الوطن، ولجم مسلسل الانهيارات، والشروع الى التوافق على إدارة أزمتنا الداخلية على نحو سليم، وبحث المقاربات الموضوعية لإنتاج الحلول المنتظرة، وخصوصا منها رئاسة الجمهورية كما باقي العقد السياسية، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية. فلكل منّا موقفه السياسي الذي لا يجوز بأي حال عدم أخذه بعين الاعتبار مصلحة المواطن ومعاناته”.

الى ذلك، جدد دعوته إلى “إنهاء الشغور المتمادي في المجلس العسكري وخصوصا موقع رئيس الأركان، الذي يحق له وحده بموجب قانون الدفاع توّلي صلاحيات قائد الجيش في حالة الشغور دون سواه”.

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