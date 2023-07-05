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تيمور جنبلاط عرض آخر المستجدات السياسية مع فرونتسكا

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 5 - يوليو - 2023 8:29 مساءً
رئيس كتلة اللقاء االديمقراطي تيمور جنبلاط

رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، بحضور النائب وائل أبو فاعور، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

كما استقبل النائب جنبلاط وفدا من حزب الوطنيين الأحرار، ضم مفوض الشوف فادي المعلوف، وعددا من المسؤولين، بحضور أبو فاعور وحرب. وهنأ الوفد جنبلاط بانتخابه رئيسا للحزب.

ثم التقى جنبلاط وفدا من مدينة الشويفات ضم مشايخ ومخاتير وفاعليات المدينة، يرافقهم وكيل داخلية الشويفات – خلدة في الحزب التقدمي عماد أبو فرج، بحضور أبو فاعور وحرب.

وهنأ الوفد جنبلاط على توليه رئاسة الحزب، متمنيا له “النجاح والتوفيق في مسيرته الجديدة. كما تم البحث في الشؤون العامة التي تخص المدينة.

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