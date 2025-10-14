تيمور جنبلاط عرض مع وزير الأشغال مشاريع تأهيل الطرق والبنى التحتية وصيانتها في الجبل

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وفريق عمله، بحضور مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر، ومسؤول الأشغال في الحزب التقدمي الإشتراكي المهندس نديم نمور، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وخلال اللقاء، تم عرض المشاريع والأشغال المتعلقة بتأهيل وصيانة الطرق والبنى التحتية في منطقة الجبل، لا سيما أنه تمت المباشرة بتنفيذ تلك الأعمال في العديد من البلدات والقرى.

وأثنى النائب جنبلاط على “الجهود التي يبذلها الوزير رسامني لمواكبة ومتابعة الشؤون والخدمات العامة في كل المرافق العامة التابعة لوزارته”.