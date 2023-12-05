تيمور جنبلاط: على القوى السياسيّة تحصين الجيش ومنع الشغور في قيادته

لفت النائب تيمور جنبلاط عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “كل الرحمة لشهيد الجيش اللبناني، ولكل الشهداء الذين قضوا من جراء وحشية إسرائيل، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل”.

جنبلاط أضاف: “لا يكفي فقط توجيه التعازي للجيش، بل وتحديدًا في هذه الظروف الخطيرة، على كل القوى السياسية تحصين الجيش ودعمه ومنع الشغور في قيادته. هذا واجب وطني على الجميع فوق كل اعتبار”.

كل الرحمة لشهيد الجيش اللبناني، ولكل الشهداء الذين قضوا جراء وحشية إسرائيل، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. لا يكفي فقط توجيه التعازي للجيش، بل وتحديداً في هذه الظروف الخطيرة على كل القوى السياسية تحصين الجيش ودعمه ومنع الشغور في قيادته. هذا واجب وطني على الجميع فوق كل اعتبار. — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) December 5, 2023