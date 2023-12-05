الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
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تيمور جنبلاط: على القوى السياسيّة تحصين الجيش ومنع الشغور في قيادته

منذ 3 دقائق
رئيس كتلة اللقاء االديمقراطي تيمور جنبلاط

رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط

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لفت النائب تيمور جنبلاط عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “كل الرحمة لشهيد الجيش اللبناني، ولكل الشهداء الذين قضوا من جراء وحشية إسرائيل، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل”.

جنبلاط أضاف: “لا يكفي فقط توجيه التعازي للجيش، بل وتحديدًا في هذه الظروف الخطيرة، على كل القوى السياسية تحصين الجيش ودعمه ومنع الشغور في قيادته. هذا واجب وطني على الجميع فوق كل اعتبار”.

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