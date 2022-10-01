تيمور جنبلاط: لتكثيف الجهود لانجاز الاستحقاق الرئاسي

أبدى رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط ارتياحًا إلى “انطلاق المسار الدستوري لإنتخاب رئيس للجمهورية”، داعياً “القوى السياسية والكتل النيابية لتكثيف الجهود من أجل الوصول إلى أوسع تفاهم يؤول إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتظام العملية الدستورية والدفع بمسيرة الإصلاح، ضمن الأطر المرسومة لتجاوز الأزمات التي ترهق اللبنانيين خصوصًا منها الكهرباء والمياه والاستشفاء واستعادة أموال المودعين”.

وأشار جنبلاط إلى أن “تصويت الكتلة الأخير جاء انسجامًا مع التوّجهات التي عبّرنا عنها خلال مرحلة الانتخابات النيابية، في اختيار رئيس يعيد الثقة للبنانيين والمجتمعين الدولي والعربي وخصوصاً العلاقات اللبنانية العربية لجهة عودتها إلى سابق عهدها ومؤمناً باتفاق الطائف ومندرجاته، ويملك رؤيته إصلاحية إنقاذية”.

كلام النائب جنبلاط ورد على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة مع الوفود التي قصدته للبحث بالقضايا والهواجس المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية، بحضور نواب اللقاء الديمقراطي أكرم شهيب، بلال عبد الله، هادي أبو الحسن ووائل أبو فاعور، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.

كما تناول جنبلاط قضايا تربوية وصحية، داعياً إلى “إعطاء الحقوق لأساتذة التعليم الرسمي والأساتذة الجامعيين والمتقاعدين والمستعان بهم تسهيلاً لإطلاق العمل الدراسي، وكذلك البحث عن سبل توفير أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي يحتاجها المرضى ويفتقدها السوق غالباً”.

وفي هذا السياق تلقى جنبلاط سلسلة مراجعات مناطقية حول قضايا تهمها.