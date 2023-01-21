السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
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تيمور جنبلاط: لكسر حلقة الجمود في الملف الرئاسي

منذ 10 دقائق
رئيس كتلة اللقاء االديمقراطي تيمور جنبلاط

رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط

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شدد رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على أهمية أن يبادر كل الفرقاء باتجاه تحريك الملف الرئاسي لإتمام هذا الاستحقاق وبالتالي اطلاق مسار المعالجة تدريجياً، مؤكداً أن كل جهد الحزب التقدمي الاشتراكي السياسية وحركة المشاورات التي يُجريها تهدف لكسر حلقة الجمود المتصلة بالملف الرئاسي وتأمين التوافق على شخصية تتولى مسؤولية الحكم بالتكامل مع الحكومة المقبلة والمجلس النيابي لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، والخروج من النفق المظلم الذي يحكم البلاد ويزيد من تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية التي تستنزف المواطنين وإرهاقهم”.

وعلى هامش استقبالات السبت الأسبوعية قال النائب جنبلاط في تصريح: “إن شرذمة المواقف بين الكتل النيابية وعدم قدرة أي فريق على ايصال مرشحه، تتطلب حوارات مجدية مع الجميع ومقاربات جديدة لمصلحة الوطن أولاً، من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، التزاما بروح الدستور الذي نصّ عليه إتفاق الطائف والسعي لتطبيق كامل مندرجاته والشروع بورشة الاصلاحات المطلوبة”.

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