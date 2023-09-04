تيمور جنبلاط: للذهاب الى حوار جاد للخروج من الأزمة

كتب رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط على منصة “اكس”:

“طالما أن الأفق السياسي مقفل ولا حلول. وطالما أن أي خيار صدامي سيأخذنا إلى مآسٍ جديدة وبعدها سنعود للحوار الذي لا بديل عنه. الأفضل إذاً وقف تضييع الوقت وتراكم المآسي، وأن نذهب لحوارٍ جاد للخروج من الأزمة. تحية للبطريرك الراعي على موقفه الحكيم. معه نؤكد على الحوار والمصالحة”.

طالما أن الأفق السياسي مقفل ولا حلول. وطالما أن أي خيار صدامي سيأخذنا إلى مآسٍ جديدة وبعدها سنعود للحوار الذي لا بديل عنه. الأفضل إذاً وقف تضييع الوقت وتراكم المآسي، وأن نذهب لحوارٍ جاد للخروج من الأزمة.

تحية للبطريرك الراعي على موقفه الحكيم. معه نؤكد على الحوار والمصالحة. — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) September 4, 2023