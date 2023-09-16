تيمور جنبلاط: لمعالجةِ التّباين بين وزير الداخلية ومدير عام الأمن الداخلي

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على حسابه على منصة “إكس”: “من الضروري معالجة موضوعية للتباين بين وزير الداخلية ومدير عام الأمن الداخلي بعيدا من الإعلام، حرصا على دور قوى الأمن والوزارة معا، وحفاظا لما بقي من هيبة الدولة. ومن باب الحرص أيضا، نؤكد في الحزب على إقالة باسل الحسن لدوره المسيء-كي لا نقول أكثر-للعلاقات اللبنانية الفلسطينية”.

يذكر أنه إنفجر الخلاف بين وزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد أن أعطى مولوي الإذن بملاحقة عثمان في جميع القضايا المرفوعة ضدّه في القضاء العسكري والقضاء العدلي، في سابقة لم تسجّل منذ زمن.

وفي هذا الشأن، قال وزير الداخلية من الجامعة اليسوعية مساء أمس: «جهدنا في وزارة الداخلية والبلديات بالوقوف مع شعبنا أمنياً وبالإدارة وبمحاربة الفساد، وفتحنا ملفات لها علاقة بمحاربة الفساد، وسنكمل مع كل شركائنا بناء الوطن، ولن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختصّ لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن لملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملوا فيها وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية. لن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد، وهذا هو عهدنا أمامكم».