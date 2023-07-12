تيمور جنبلاط: نحن مع الرئيس نبيه بري في علاقة تاريخية ووطنية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس قسم المعلومات والتحليل في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو نيكولاي بلاتينكوف والوفد المرافق، في حضور السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، حيث تم عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة.

واستقبل بري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط مع وفد من كتلة “اللقاء الديموقراطي” ضم النواب: أكرم شهيب، وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن ومستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي حسام حرب، في حضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، حيث تم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وبعد اللقاء تحدث النائب جنبلاط، فقال: “نحن مع الرئيس نبيه بري في علاقة تاريخية ووطنية بدأت مع وليد جنبلاط وان شاء الله سنكمل بها هي علاقة مبنية على الصراحة والاحترام رغم التباين في بعض الامور مثل رئاسة الجمهورية، لكن هذه العلاقة ستستمر وخصوصاً في موضوع رئاسة الجمهورية، وفي الأساس كما سبق وقال الرئيس بري الأساس هو الحوار نحن معه في هذا الموضوع”.