تيمور جنبلاط: يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة من أدخل نيرات الأمونيوم الى المرفأ

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط “ضرورة تحقيق العدالة في ملف انفجار المرفأ التي لن نصل إليها إلا باستئناف التحقيقات القضائية ومعالجة الإشكاليات ووقف التدخلات السياسية التي تعيق كشف الحقيقة كاملة”، معرباً في الذكرى السنوية الثالثة على “الفجيعة الوطنية والإنسانية” عن “التضامن مع عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين”، مذكّرا في هذا المجال “بموقف الحزب الداعي الى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة حيثيات الانفجار والجهة المسؤولة عن إدخال نيرات الأمونيوم الى المرفأ والمستفيد من اخراج قسم منها ولمصلحة من؟!”.

وتناول النائب جنبلاط في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة ايضا الذكرى 22 سنة على مصالحة الجبل، مشددا على “التمسك بها وتوفير مقوّمات ثباتها وتعزيز عناصر تطويرها، كي تبقى راسخة بمفاعيلها على النحو الذي يؤكد على تاريخ الجبل ومستقبله”.

في هذا الاطار التقى النائب جنبلاط الوزير السابق الياس حنا وعقيلته المحامية نورما الحداد وتناولا معه ذكرى المصالحة التي جرت في قصر المختارة، كذلك التقى مفوض الشوف في حزب “الوطنيين الاحرار” فادي المعلوف مع وفد حزبي، ولدعوته الى المشاركة في القداس الذي سيقيمه حزب الاحرار لراحة نفس الرئيس كميل نمر شمعون وعقيلته السيدة زلفا 19 الجاري في كنيسة سيدة التلة في دير القمر. والتقى ايضا رئيس “حركة الارز” عادل بيان مع عضوي المكتب السياسي رئيس هيئة انماء بعلبك الاجتماعية مايز شمص واسامة بيان ومسؤول الاعلام رشاد اسماعيل، بحضور النائبين د. بلال عبد الله ووائل ابو فاعور وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر والمستشار حسام حرب.

وفود

واستقبل النائب جنبلاط وفدا كبيرا من” عرب خلدة” والعشائر العربية في زيارة تقدير وتأكيد على “العلاقة التاريخية مع قصر المختارة واستمرار نهج الوفاء له”، وتحدث باسم الوفد الشيخ “أبو ذيب” كامل الظاهر والشيخ رياض ذيب الضاهر، وقد ردّ النائب جنبلاط مرحبا ومنوّها بالعلاقة المستمرة.

كما استقبل وفدا ضم: مشايخ ولجنة وقف النبي شعيب في بلدة الفرديس، لشكر النائب جنبلاط على مساعيه في اتمام وإنجاز اشغال في حرم المقام ودعوته لزيارته وتدشين الاعمال الجديدة. كذلك زاره شاكرا وفد كبير من عين زحلتا، ضم: المجلسين البلدي والاختياري وجمع من عائلات البلدة ومشايخ مع عائلة العيد لوقوفه الى جانب العائلة في قضية تهمها. ووفد من مستشفى سبلين الحكومي لتقديم الشكر على دعمه الدائم للمستشفى ودعوته زيارة الصرح الطبي، وتحدث المدير الدكتور ربيع سيف الدين والمدير الطبي هيثم أبو ضاهر. ووفد من إدارة “مستوصف الباروك الصحي” مع المجلسين البلدي والاختياري ومشايخ وفاعليات من البلدة، لشكره على دعم المستوصف بالتقديمات والتجهيزات اللازمة وتقديم دعوة تقديرية لزيارته.

ومن زوّار النائب جنبلاط في المختارة لشكره ايضا وفود من، “مركز الخدمات الانمائية”- المختارة وتحدثت رئيسته منى عبد الصمد حول دعمه المركز بكافة الوسائل والتجهيزات، ومن الهيئة الادارية الجديدة لصندوق “دعم المريض – لمعة حياة” في حاصبيا وطلب رعايته العشاء السنوي للصندوق في المنطقة. ومن جمعية “لنا الدولية” لدعمه الأنشطة الرياضية والاجتماعية في المنطقة وآخرها “ماراثون الجبل”، وأيضا من “الاتحاد اللبناني والعربي للرياضات التقليدية الشعبية” برئاسة مارون خليل برفقة الدكتور إبراهيم شلهوب، لدعوته الى حفل غداء في كنيسة مار جرجس في بريح 13 الجاري.

وتابع النائب جنبلاط قضايا خدماتية وحياتية ومطلبية عامة مع وفود زارته وضمت مجالس بلدية واختيارية وفاعليات، من بلدات كفرفاقود وتحدث رئيس البلدية بسام نصر، العزونية، كوكبا، بعذران ورؤساء اتحادات وبلديات، الى وفود سياحية اطّلعت أيضا على تاريخ وتراث قصر المختارة ومكتبته.