تيمور جنبلاط يحذّر من الوقوع في الفراغ الشامل

حثّ رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط على “بذل الجهود الممكنة من اجل عدم الوقوع في الفراغ الشامل واحترام الاستحقاقات الدستورية، تفاديا للشلل الكامل والانهيار التام”، داعيا الى “الاسراع في حسم موضوع الدولار الجمركي على اساس عادل وصولاً الى موازنة تأخذ بالاعتبار التوازن المالي، وإعادة النظر بالتقديمات الاجتماعية والصحية والاجور”.

وأكد جنبلاط أنه “لا بد من السير بالخطوات الإصلاحية في ملف الكهرباء خصوصا لجهة تشكيل الهيئة الناظمة وإعادة درس التعرفة لتحسين التغذية، وتمهيد الطريق لتنفيذ الاتفاق حول مشروع استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن”.

كلام النائب جنبلاط جاء على هامش لقاءات السبت في قصر المختارة مع وفود زارته من مناطق الجبل، وبحثت معه في المعاناة المتواصلة للمسائل الحياتية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، لا سيما من مجالس بلدية أثارت معه شكاوى توقف المحطات عن الضخ بسبب فقدان مادة المازوت وغياب التيار الكهربائي، وفي هذا السياق كلّف جنبلاط النائب وائل ابو فاعور الذي شارك مع نواب اللقاء الديمقراطي في اللقاءات: اكرم شهيب، د. بلال عبد الله، راجي السعد، فيصل الصايغ وهادي ابو الحسن، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب الاتصال برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأمين الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول ومساعدة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لاستمرار القيام بمهامها في ظل الازمات الخانقة للمواطنين.

وتابع النائب جنبلاط مع وفد شعبي كبير من عائلات بلدة ينطا واهالي الشابين طارق محمود زيدان ويحيى كميل علاء الدين جريمة مقتلهما باطلاق النار عليهما في خراج البلدة على الحدود مع سوريا، من اجل الكشف عن اسباب الجريمة ودوافعها بعد مرور اكثر من 40 يوما عليها، والقيت كلمات باسم الوفد اكدت على “ثقتها الكاملة بمرجعية المختارة للوصول الى الحقيقة بهذا الملف”.

وقد اجرى النائب جنبلاط اتصالات مع معنيين بهذا الخصوص.

كذلك بحث النائب جنبلاط مع وفد من فاعليات بلدة كترمايا ضم: رئيس البلدية يحيى علاء الدين وامام مسجد البلدة الشيخ احمد علاء الدين والشيخ خالد الظاهر وفاعليات المطالب الحياتية خصوصا تلك المتصلة بالكهرباء والمياه.

وتناول مع وفد من عانوت مع عائلات فلسطينية قضايا متصلة بأوضاعها، ومع وفد مشايخ من عائلة عماشة في حاصبيا مسائل خاصة بالعائلة. وتلقى في هذا السياق سلسلة مراجعات من وفود وشخصيات وافراد.