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نبيه بري بسلسلة لقاءات في عين التينة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2022 3:27 مساءً
الرئيس نبيه بري في لقاء مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي

الرئيس نبيه بري في لقاء مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي

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الساحة السياسية اليوم في لبنان تتمحور بزيارات واجتماعات، مع الاقتراب اكثر من الاستحقاق الرئاسي المنتظر، في حين لم تكن الانتخابات النيابية تشع بالاهتمام السياسي كـ”الرئاسية” اليوم.

هذا واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي حيث تناول البحث الاوضاع العامة وشؤوناً سياسية وتشريعية. اللقاء الذي استمر لأكثر من نصف ساعة غادر بعده الرئيس ميقاتي من دون الإدلاء بتصريح.

كما وقد زار النائب تيمور جنبلاط بري في عين التينة برفقة مستشاره حسام حرب، وكان قد بحث في مختلف المواضيع العامة، فيما أشار جنبلاط، عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنه خلال اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، تم تأكيد “الإصلاحات المطلوبة والموازنة، وضرورة معالجة ملف الكهرباء، وإكمال التفاوض مع صندوق النقد، وعلى إجراء انتخابات الرئاسة بالمهل الدستورية”.

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