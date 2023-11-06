الأثنين 22 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 6 نوفمبر 2023 |
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تيننتي: الهجمات ضد المدنيّين انتهاك للقانون الدولي

منذ 4 دقائق
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي

الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي

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قال المتحدث الرسمي بإسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي إنّ “اليونيفيل شهدت بالأمس إطلاق نار كثيفا عبر الخط الأزرق”.

وأضاف في بيان: “لقد سمعنا تقارير مأسوية عن مقتل أربعة مدنيين، ثلاث فتيات وامرأة، في محيط عيترون في جنوب لبنان. إن احتمال خروج التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب إيقافه. كما أن موت أي مدني هو مأساة، ولا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يجرحون أو يقتلون”.

وتابع تيننتي: “نذكّر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. ونحض الجميع على وقف إطلاق النار الآن، لمنع تعرّض المزيد من الناس للأذى”.

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