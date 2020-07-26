تيننتي: اليونيفيل فتحت تحقيقا في حادثة الوزاني

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن الناطق الرسمي بإسم اليونيفل أندريا تيننتي بأن تحقيقاً فُتح بالحادثة التي وقعت بين عناصر من أفراد الكتيبة الأسبانية ورعاة من الماشية في منطقة الوزاني في مرجعيون .

وفي هذا اللإطار كانت قد نشرت بلدية الوزاني بيانا أعلنت فيه بيان باسمها واسم أهالي البلدة، أن رعاة ماشية من أبناء البلدة تعرضوا لـ”اعتداء وقطع طريق واطلاق نار من قبل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب الليطاني- الكتيبة الاسبانية”.

وإذ استنكرت البلدية والأهالي “أشد الاستنكار ما تعرض له مواطنيون من أبنائها”، طالبوا “الجهات المختصة بمتابعة الموضوع وتحميل المسؤوليات، وعدم تكرار هذا الأمر مجددا”