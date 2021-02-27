تيننتي: اليونيفيل قدمت معدات وأدوات وقاية لتنظيف أجزاء من شاطئ الجنوب

قال الناطق الرسمي بإسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه “في ما يتعلق بالبقعة النفطية والقطران الذي انتشر على أجزاء من الساحل في جنوب لبنان، أجرت اليونيفيل اتصالات بالسلطات المحلية للاستفسار عن المساعدة التي يمكن تقديمها في حدود إمكاناتنا ومعداتنا المتاحة. ومن أجل تقديم مساعدة فورية، قدمت اليونيفيل معدات وأدوات إلى جانب أدوات وقاية شخصية إضافية تبرعت بها الكتيبة الايطالية التابعة لليونيفيل. كما يساعد موظفو اليونيفيل وجنودها المجتمعات المحلية في تنظيف شاطىء الناقورة”.







