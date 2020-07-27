تيننتي: عاد الهدوء إلى المنطقة واليونيفيل تحافظ على وجودها إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية

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أكد المتحدث باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، تعليقا على أحداث اليوم، أن “رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول تواصل على الفور مع القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي من أجل احتواء الوضع وإرساء وقف الأعمال العدائية”.

وقال: “لقد عاد الهدوء إلى المنطقة، وتحافظ اليونيفيل على وجودها على الارض، إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية. وفتحت اليونيفيل تحقيقا لكشف الوقائع وتحديد ملابسات الحادث”.