الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
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تيننتي عن إطلاق المُتهم بقتل شون روني: نتأكد من المعلومات

منذ 3 دقائق
الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي

الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي

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أعلن المتحدث الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، أن “بعثة حفظ السلام اطلعت على التقارير التي تفيد بأن السلطات اللبنانية أطلقت الليلة الماضية سراح الشخص الذي اعتقلته، بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع لليونيفيل شون روني بسبب تدهور حالته الصحية”.

وقال تيننتي لـ”الوكالة الوطنية للإعلام”: “نعمل على التأكد من هذه المعلومات من المحكمة العسكرية”. ولفت الى أن “الحكومة اللبنانية أعلنت في مناسبات عدّة التزامها تقديم الجناة إلى العدالة”، مشيرا إلى أن “اليونيفيل تواصل الحث على محاسبة جميع الجناة وتحقيق العدالة للجندي روني وعائلته”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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