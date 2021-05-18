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تيننتي: نعمل على ضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية

منذ 3 ساعات
المتحدث باسم ​قوات اليونيفيل​ ​اندريا تيننتي​

المتحدث باسم ​قوات اليونيفيل​ ​اندريا تيننتي​

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أوضح الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” اندريا تيننتي في بيان أنه “في يوم الإثنين 17 أيار، حوالى الساعة 11,30 ليلا، رصدت اليونيفيل إطلاق صواريخ من محيط عام راشيا الفخار شمال كفرشوبا في جنوب لبنان. كما تبلغنا بعدها مباشرة بالأمر من قبل الأطراف. ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ”.

وأضاف: “قام رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول بالاتصال على الفور بنظرائه في قيادة الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي وحث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل منع أي تصعيد للوضع. وقد توقف الجيش الإسرائيلي الآن عن إطلاق النار”.

وتابع: “تعمل اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة وكثفت الدوريات لمنع وقوع أي حوادث أخرى تهدد سلامة السكان المحليين وأمن جنوب لبنان. كما تدعم اليونيفيل القوات المسلحة اللبنانية في عملية البحث في المنطقة”.

وختم: “يبقى رئيس بعثة اليونيفيل على اتصال مع الأطراف لضمان الاستقرار في المنطقة وخفض التوتر القائم والوضع في المنطقة الآن هادئ”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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