"تُقدّم الغطاء لحزب الله".. أميركا تُطالب لبنان بمعالجة أنشطة "أخضر بلا حدود"

شددت الممثلة الأميركيّة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الجمعة، خلال لقائها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، على “دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” حتى تتمكن من القيام بمهامها”.

في هذا السياق، رحبت السفيرة الأميركية بـ”تركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل”.

كما كشفت أنّ “جزءًا من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية “أخضر بلا حدود” التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات مؤخرًا لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق”.