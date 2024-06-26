ثاني دولة أوروبية.. هولندا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان!

في ضوء التصعيد والتوترات المتزايدة بين “حزب الله” وإسرائيل، وجّهت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الأربعاء، مواطنيها لمغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد على الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

مقدونيا

فيما وجّهت وزارة الخارجية في مقدونيا الشمالية، في وقتٍ سابق، نداءً عاجلاً إلى مواطنيها لمغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي:

“نداء لمواطنينا لمغادرة لبنان، نظراً للوضع الأمني المتدهور في لبنان، تدعو وزارة خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية جميع مواطنينا الموجودين في هذا البلد إلى مغادرته في أقرب فرصة ممكنة.

ونناشد أيضًا تأجيل جميع الرحلات غير الضرورية إلى هذا البلد. هناك احتمال لتفاقم الوضع أكثر، وبالتالي تقليل احتمالات مغادرة لبنان في الوقت المناسب. كما هو الحال دائماً، تضع وزارة الخارجية كل إمكاناتها لمساعدة مواطنينا”.

تأتي هذه الخطوة في إطار التدابير الاحترازية لحماية المواطنين المقدونيين وسط تصاعد الأوضاع الأمنية في لبنان. وحذرت الوزارة من احتمال تفاقم الوضع، مما قد يؤدي إلى صعوبة أكبر في مغادرة البلاد لاحقاً.

أكدت وزارة الخارجية أنها ستستخدم كل إمكانياتها لمساعدة المواطنين المقدونيين في لبنان على مغادرته بسلام.

ودعت المواطنين إلى التواصل مع السفارة أو القنصلية للحصول على المساعدة اللازمة.

ويعد هذا النداء دليلاً على خطورة الوضع الأمني في لبنان والتوقعات بتدهوره أكثر، مما يستدعي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين الأجانب.

الكويت

وجددت وزارة الخارجية في دولة الكويت مساء (الجمعة 21-6-2024)، دعوتها لجميع المواطنين لعدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي، نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة.

وأهابت الوزارة في بيان لها، بالمواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان، من دون حاجة ملحة، مغادرتها في أقرب وقت ممكن.

ودعت من تتعذر عليه المغادرة إلى التواصل مع سفارة الكويت لدى لبنان بشكل فوري عبر هاتف الطوارئ (0096171171441).

كندا

من ناحية أخرى، تستعد كندا لإجلاء جماعي لمواطنيها من لبنان في حالة اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، وفقاً لما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

واستند تقرير القناة الإسرائيلية إلى محادثة جرت الجمعة بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيرته الكندية ميلاني جولي.

ويقول التقرير إن المحادثة كانت متوترة وأن جولي أخبرت كاتس أن الجيش الكندي يضع خططًا لإجلاء 45 ألف شخص من لبنان.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان: “رسالتي للكنديين كانت واضحة منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط: هذا ليس الوقت المناسب للسفر إلى لبنان. وبالنسبة للكنديين الموجودين حالياً في لبنان، فقد حان الوقت للمغادرة، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة”.