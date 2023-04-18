"ثلاثاء أسود" في لبنان.. ترقّب لـ "انتفاضة عارمة" على وقع خرق الدستور

تصف أحزاب المعارضة اليوم الثلاثاء، بـ«اليوم الأسود»، الذي سيشهد خرقًا للدستور من جانب مجلس النواب، عبر تشريع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، فيما المجلس هيئة ناخبة، لا يحق لها التشريع.

ولن يكون وقع اجتماع مجلس الوزراء على موظفي الدولة المطالبين بتعديلات على مرتباتهم المتهاوية، على إيقاع تدهور الليرة أفضل، في ضوء الحشد الذي دعا إليه تجمع موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، وسط عزم بعضهم تحويل التظاهرة الاحتجاجية المقررة اليوم إلى انتفاضة عارمة، في ضوء تراجع الاهتمام الخارجي بملف الرئاسة، مع استقطاب الصراع الدامي الناشب في السودان، الاهتمامات الدولية والإقليمية كافة، على الرغم من استمرار رهان اللبنانيين على قمة الرياض العربية في 19 أيار المقبل، كمنفذ أخير من النفق المغلق.

الخبير الدستوري سعيد مالك، قال من جهته إنه حال صدور قانون التمديد للبلديات، والهيئات الاختيارية، سيكون معرضًا للطعن أمام المجلس الدستوري لعلّتين، الأولى صدوره عن هيئة ناخبة وليست تشريعية، عملًا بالمادتين 74 و75 من الدستور. وبالتالي يكون قانون التمديد قد صدر عن مجلس النواب في جلسة غير قانونية. وكل جلسة يعقدها مجلس النواب في غير المواعيد المحددة له، هي باطلة، عملًا بأحكام المادة 31 من الدستور، ومخالفًا للقانون. أما العلّة الثانية، فإن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية المنتخبة، مخالف لمبدأ تداول السلطة.