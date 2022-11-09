ثلاثة أسماء رئاسية في جعبة الراعي!

كشف الصحافي نضال السبع عن وجود ثلاثة أسماء مطروحة لمنصب رئاسة الجمهورية، وقال السبع في تغريدة له عبر تويتر:
“في جعبة البطريرك الراعي ، ثلاثة اسماء رئاسية يتم التداول بها مع الاطراف السياسية من خلال لقاءات سرية وغير معلنة ، الاسماء بالتدرج :
اولا : الوزير السابق روجيه ديب
ثانيا : العميد جورج خوري مدير المخابرات السابق
ثالثا : العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني”
في جعبة البطريرك #الراعي ، ثلاثة اسماء رئاسية يتم التداول بها مع الاطراف السياسية من خلال لقاءات سرية وغير معلنة ، الاسماء بالتدرج :
اولا : الوزير السابق #روجيه_ديب
ثانيا : العميد #جورج_خوري مدير المخابرات السابق
ثالثا : العماد #جوزيف_عون قائد الجيش اللبناني
— نضال السبع (@NidalSabeh) November 9, 2022