ثلاثة أسماء رئاسية في جعبة الراعي!

كشف الصحافي نضال السبع عن وجود ثلاثة أسماء مطروحة لمنصب رئاسة الجمهورية، وقال السبع في تغريدة له عبر تويتر:

“في جعبة البطريرك الراعي ، ثلاثة اسماء رئاسية يتم التداول بها مع الاطراف السياسية من خلال لقاءات سرية وغير معلنة ، الاسماء بالتدرج :

اولا : الوزير السابق روجيه ديب

ثانيا : العميد جورج خوري مدير المخابرات السابق

ثالثا : العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني”

في جعبة البطريرك #الراعي ، ثلاثة اسماء رئاسية يتم التداول بها مع الاطراف السياسية من خلال لقاءات سرية وغير معلنة ، الاسماء بالتدرج :

اولا : الوزير السابق #روجيه_ديب

ثانيا : العميد #جورج_خوري مدير المخابرات السابق

ثالثا : العماد #جوزيف_عون قائد الجيش اللبناني — نضال السبع (@NidalSabeh) November 9, 2022