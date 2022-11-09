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ثلاثة أسماء رئاسية في جعبة الراعي!

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2022 9:44 صباحًا
كرسي رئيس الجمهورية

كرسي رئيس الجمهورية

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كشف الصحافي نضال السبع عن وجود ثلاثة أسماء مطروحة لمنصب رئاسة الجمهورية، وقال السبع في تغريدة له عبر تويتر:

“في جعبة البطريرك الراعي ، ثلاثة اسماء رئاسية يتم التداول بها مع الاطراف السياسية من خلال لقاءات سرية وغير معلنة ، الاسماء بالتدرج :
اولا : الوزير السابق روجيه ديب
ثانيا : العميد جورج خوري مدير المخابرات السابق
ثالثا : العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني”

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