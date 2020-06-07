ثلاث إصابات بكورونا في المنية

أكدت طبيبة قضاء المنية ـ الضنية الدكتورة بسمة الشعراني أن “الإصابات الثلاث في المنية جاءت نتيجتها المخبرية إيجابية، وإن أصحابها يخضعون للحجر الصحي في مستشفى طرابلس الحكومي”.

وعملت فرق إسعاف سبل السلام، بعد التأكد من الخبر، بالتعاون مع بلدية المنية، على تعقيم المشروع السكني الذي يسكنون فيه، في وقت دعت فيه بلدية المنية جميع المواطنين إلى “اتخاذ الحيطة والوقاية إلتزاما بقرار وزارة الصحة العامة، وخوفا من تفشي الوباء بين صفوف أبناء المنطقة”.

وعلم أن المصابين الثلاثة هم خ. ع وشقيقته ع. ع وزوجته د. ر، وقد أصيبوا بالفيروس بعد زيارتهم أحد أقربائهم العائد من الخارج.