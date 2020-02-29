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ثلاث إصابات جديدة بـ”كورونا” في لبنان ليصل العدد إلى سبعة

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، “تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليا موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة”.

 

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وفي إطار مكافحة الوباء، ناشدت الوزارة “جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض، الاتصال فورا على الرقم 76592699”

ونقلت صحيفة “النهار” أن الاصابات الثلاث الجديدة بفيروس كورونا في لبنان متصلة بالحالات الموجودة.

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