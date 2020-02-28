ثلوج وأمطار غزيرة مساء غدٍ السبت.. ومصلحة الابحاث تحذر

افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق في بيان اليوم، انه “يتوقع هطول أمطار غزيرة مساء السبت لذا تتوجه المصلحة من المزارعين:

رش الاسمدة مع مراعاة الكميات المسموحة – رش مبيدات الاعشاب المسموحة – إنهاء زرع البطاطا – انهاء زرع الاشجار المثمرة، علما أن الاسبوع المقبل مستقر مع ارتفاع واضح بدرجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها”.

كما نبهت المصلحة من “تساقط الثلوج على الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر مساء السبت، لذا يطلب من السائقين الانتباه على طرقات ضهر البيدر، ترشيش وغيرها”، ونبهت “اصحاب البيوت البلاستيكية الانتباه من الرياح القوية يوم السبت، وكذلك على صيادي الاسماك الانتباه من البحر الهائج، كما حذرت المواطنين الانتباه من تطاير الأشياء”.