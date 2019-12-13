“ثوار جل الديب”: لإطلاق كافة الموقوفين وإلا سوف نصعّد

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صبيحة اليوم الجمعة, ما يزال الحراك السلمي للثوار مستمراً، فقد قام ثوار جل الديب بقطع أوتستراد جل الديب صباحاً, وعلى الفور تحركت الاجهزة الأمنية بأعداد كبيرة لمنع تحركات الثوار السلمية, وتم خلال ذلك استخام القوة ضد بعض الثوار واعقال عدد آخر منهم.

ونتيجة لذلك أصدر عن “ثوّار جل الديب” البيان الاتي:

“إن هدف قطع الطريق هذا الصباح هو توجيه انذار الى السلطة السياسية بأن اي حكومة لا تلبي طموحاتنا سنسقطها في الشارع.

بالاضافة الى ذلك، اننا، واذ نستنكر استخدام القوة بوجه المتظاهرين، نشدد على التالي:

اولا: ضرورة اطلاق كافة الموقوفين، وإلا التصعيد.

ثانيا: اننا نؤكد وقوفنا الى جانب القوى الامنية واستمرارنا في نهجنا في الثورة السلمية، رغم ما نتعرض له من عنفٍ مفرط.

ثالثا : ندعو السلطة السياسية الى تحمل مسؤوليتها وتكليف رئيس حكومة نظيف ثم تشكيل حكومة من الأخصائيين المستقلين باسرع وقت ممكن، فإن الجوع يدق ابواب اللبنانيين، ومع الجوع ياتي التصعيد الذي لا يرغب فيه احد. وقد اعذر من انذر”.