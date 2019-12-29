أخبار لبنان

ثوار لبنان يطلقون “أحد المحاسبة”

على الرغم من الأحوال الجوية السيئة، دعا المتظاهرون في لبنان في أحد المحاسبة ، إلى اعتصام أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وذلك في اليوم الـ74 من الاحتجاجات التي يشهدها لبنان.

 

ويريد المحتجون من وراء هذا الاعتصام مطالبة دياب بالاعتذار عن تشكيل الحكومة باعتباره جزءا من المنظومة الحاكمة التي رشحته، ويطالبون برحيلها نظرا لتورطها في الفساد، كما يقولون.

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وقال المحتجون في بيان إنه “لا حل دستوريا إلا باعتذار حسان دياب شخصيا، ولهذا قررنا ان نضغط عليه شخصيا بالاعتصام أمام منزله”.

ودعا المتظاهرون إلى التجمع في الساحات، الأحد، تحت عناوين منها “أحد المحاسبة” و”أحد استعادة الأموال المنهوبة”، لمواصلة الضغط على الطبقة السياسية.

المصدر lebanese-forces
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